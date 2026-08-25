Баранов: Не всі в Чернігові хочуть сприймати великі навантаження
Василь Баранов назвав причини свого несподіваного відходу з посади головного тренера ФК Чернігів.
Слова фахівця наводить UA-Football.
"Потрібно розуміти, що до цього довгий час працював тренерський штаб на чолі з Валерієм Чорним і вони показували гарні результати. У мене немає якихось претензій чи образ до керівництва ФК Чернігів, вони все зробили, щоб я працював у тих умовах, які мені забезпечили. У цьому плані все було на високому рівні і велика вдячність і повага їм.
Правда, не всі в клубі, а особливо у команді, були готові до змін. У колективі створилася така атмосфера, коли не хочуть сприймати великі навантаження або казали, що не в той футбол граємо, і це впливало на мікроклімат. Є група гравців, яка на це впливала, тому потрібно було приймати кардинальні рішення – вирішили розійтися з клубом", – заявив тренер.
Баранов очолив Чернігів влітку поточного року. Сумарно під його керівництвом команда провела 5 матчів, у яких здобула лише одну перемогу та 4 рази зіграла внічию.
Ця перемога була здобута напередодні: Чернігів обіграв ЛТСМ Луцьк 2:1 у 1/32 фіналу Кубку України. В Першій лізі команда стартувала з 4 нічиїх.