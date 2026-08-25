Баранов: Не всі в Чернігові хочуть сприймати великі навантаження

Василь Баранов назвав причини свого несподіваного відходу з посади головного тренера ФК Чернігів.

Слова фахівця наводить UA-Football.

"Потрібно розуміти, що до цього довгий час працював тренерський штаб на чолі з Валерієм Чорним і вони показували гарні результати. У мене немає якихось претензій чи образ до керівництва ФК Чернігів, вони все зробили, щоб я працював у тих умовах, які мені забезпечили. У цьому плані все було на високому рівні і велика вдячність і повага їм.

Правда, не всі в клубі, а особливо у команді, були готові до змін. У колективі створилася така атмосфера, коли не хочуть сприймати великі навантаження або казали, що не в той футбол граємо, і це впливало на мікроклімат. Є група гравців, яка на це впливала, тому потрібно було приймати кардинальні рішення – вирішили розійтися з клубом", – заявив тренер.