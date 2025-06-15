Екскапітан Мілана зацікавив турецькі гранди

Колишній капітан Мілана Давіде Калабрія, який виступає за Болонью на правах оренди, може продовжити свою кар'єру в Туреччині.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

У послугах 28-річного захисника зацікавлені Галатасарай та Бешикташ. Клуби вже зробили запит до оточення італійця щодо можливого переходу.

#Galatasaray and #Besiktas have asked info for Davide #Calabria. The contract of the right back with #Bologna expires on June 30. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2025

Орендна угода з Болоньєю спливає у той самий час, як і контракт з Міланом – 30 червня.

Нагадаємо, Калабрія приєднався до "россоблу" взимку цього року на тлі конфлікту з Сержіу Консейсау, якого вже звільнили з Мілана.

За Болонью захисник зіграв 13 матчів, записавши на свій рахунок один асист.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай підсилився вінгером Баварії Лероєм Сане.