Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Екскапітан Мілана зацікавив турецькі гранди

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 08:43
Екскапітан Мілана зацікавив турецькі гранди
ФК Болонья

Колишній капітан Мілана Давіде Калабрія, який виступає за Болонью на правах оренди, може продовжити свою кар'єру в Туреччині.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

У послугах 28-річного захисника зацікавлені Галатасарай та Бешикташ. Клуби вже зробили запит до оточення італійця щодо можливого переходу.

Орендна угода з Болоньєю спливає у той самий час, як і контракт з Міланом – 30 червня. 

Нагадаємо, Калабрія приєднався до "россоблу" взимку цього року на тлі конфлікту з Сержіу Консейсау, якого вже звільнили з Мілана.

За Болонью захисник зіграв 13 матчів, записавши на свій рахунок один асист.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай підсилився вінгером Баварії Лероєм Сане.

Бешикташ Галатасарай Мілан Футбольні трансфери Давіде Калабрія

Давіде Калабрія

Калабрія – про трансфер у Болонью: Ідеальне місце для перезапуску кар'єри
Болонья оголосила про трансфер капітана Мілана
Капітан Мілана ледь не побився з головним тренером після матчу з Пармою
Мілан готовий відпустити капітана команди вільним агентом
Мілан на три місяці втратив капітана

Останні новини