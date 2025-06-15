Екскапітан Мілана зацікавив турецькі гранди
ФК Болонья
Колишній капітан Мілана Давіде Калабрія, який виступає за Болонью на правах оренди, може продовжити свою кар'єру в Туреччині.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
У послугах 28-річного захисника зацікавлені Галатасарай та Бешикташ. Клуби вже зробили запит до оточення італійця щодо можливого переходу.
Орендна угода з Болоньєю спливає у той самий час, як і контракт з Міланом – 30 червня.
Нагадаємо, Калабрія приєднався до "россоблу" взимку цього року на тлі конфлікту з Сержіу Консейсау, якого вже звільнили з Мілана.
За Болонью захисник зіграв 13 матчів, записавши на свій рахунок один асист.
Раніше повідомлялось, що Галатасарай підсилився вінгером Баварії Лероєм Сане.