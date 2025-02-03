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Болонья оголосила про трансфер капітана Мілана

Олександр Булава — 3 лютого 2025, 16:52
Давіде Калабрія перейшов у Болонью
ФК Болонья

Захисник і капітан Мілана Давіде Калабрія став гравцем Болоньї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Калабрія є вихованцем Мілана та у їх складі провів всю свою кар'єру. У поточному сезоні на його рахунку 14 матчів, в яких він відзначився 1 голом. Його чинний контракт з "россонері" розрахований до літа 2025 року.

Нещодавно оборонець ледь не побився з головним тренером Серджіу Консейсау після матчу з Пармою.

Напередодні Мілан на останніх хвилинах гри втратив перемогу у дербі над Інтером.

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