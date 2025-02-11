Калабрія – про трансфер у Болонью: Ідеальне місце для перезапуску кар'єри

Зимовий новачок Болоньї Давіде Калабрія прокоментував свій перехід в команду та відзначив, кому він вдячний за свою футбольну кар'єру.

Слова італійця наводить Sky Sports.

"Синіша Михайлович був першим, хто випустив мене на поле. Першим, хто повірив у мене. Тому я вважаю, що Болонья – ідеальне місце для перезапуску кар'єри та для того, щоб розпочати з чистого аркуша", – розповів Калабрія.

Нагадаємо, оборонець ледь не побився з головним тренером Мілана Серджіу Консейсау після матчу з Пармою, після чого був відправлений в оренду до "россоблу".

Свій наступний матч Болонья зіграє у п'ятницю, 14 лютого – суперником буде Торіно. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Напередодні Болонья вийшла до півфіналу Кубку Італії, неочікувано здолавши Аталанту.