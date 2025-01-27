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Капітан Мілана ледь не побився з головним тренером після матчу з Пармою

Богдан Войченко — 27 січня 2025, 11:38
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Капітан Мілана ледь не побився з головним тренером після матчу з Пармою

Футбольний вечір на "Сан-Сіро" перетворився на справжній трилер, коли Мілан здобув неймовірну перемогу над Пармою з рахунком 3:2. Однак радість тривала недовго, адже після фінального свистка на полі розгорілася справжня драма.

Капітан Мілана Давіде Калабрія став центром несподіваного конфлікту з головним тренером Серджіу Консейсау. Наставник вибіг на поле й почав емоційно висловлювати претензії капітану. Словесна перепалка швидко переросла в фізичний контакт, і між ними зав'язалася штовханина.

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Інші гравці Мілана кинулися рознімати тренера й капітана, але Консейсау продовжував жестикулювати й висловлювати невдоволення.

Що саме стало причиною конфлікту незрозуміло, але очевидно, що атмосфера в команді зараз далеко не ідеальна.

Нагадаємо, після 21 туру Серії А Мілан займає сьому сходинку, набравши 34 бали.

ВІДЕО Мілан Чемпіонат Італії, Серія А скандал Давіде Калабрія Сержіу Консейсау