Капітан Мілана ледь не побився з головним тренером після матчу з Пармою

Футбольний вечір на "Сан-Сіро" перетворився на справжній трилер, коли Мілан здобув неймовірну перемогу над Пармою з рахунком 3:2. Однак радість тривала недовго, адже після фінального свистка на полі розгорілася справжня драма.

Капітан Мілана Давіде Калабрія став центром несподіваного конфлікту з головним тренером Серджіу Консейсау. Наставник вибіг на поле й почав емоційно висловлювати претензії капітану. Словесна перепалка швидко переросла в фізичний контакт, і між ними зав'язалася штовханина.

Інші гравці Мілана кинулися рознімати тренера й капітана, але Консейсау продовжував жестикулювати й висловлювати невдоволення.

Dispute between Calabria and Conceiçao on the pitch at the final whistle, separated by staff and teammates !!pic.twitter.com/e6KtNAZCyf — Milan Posts (@MilanPosts) January 26, 2025

Що саме стало причиною конфлікту – незрозуміло, але очевидно, що атмосфера в команді зараз далеко не ідеальна.

Нагадаємо, після 21 туру Серії А Мілан займає сьому сходинку, набравши 34 бали.