Ексгравець Зорі розповів деталі конфлікту з Вернидубом

Колишній футболіст луганської Зорі Дмитро Козаченко розповів деталі свого конфлікту з екснаставником команди Юрієм Вернидубом.

Його слова передає Український футбол.

Конфлікт виник після домашньої поразки від донецького Металурга (1:2), після якого тренер звинуватив голкіпера в автоголі Николи Ігнятієвича у компенсований час.

"Навіть зараз, коли я дивлюся на цей момент як тренер, не бачу настільки великої своєї провини, за яку мені можна було б влаштувати те, що влаштував Вернидуб на усю Україну. На стадіоні перебувало тисяч десять людей, холодно. Наприкінці гри пішло закидання за спину захисникам, і я крикнув Ігнятієвичу: "Залишай". Відповідно, він, можливо, не почув, бо коли я почав виходити, він зльоту головою верхом повертав мені м’яч в руки. Ну, це ж треба було додуматися до такого! Ну, вибий ти головою кудись в сторону, на кутовий, на аут, куди завгодно", – розповів про деталі інциденту Козаченко.

Також він розповів, що після того Вернидуб забіг у роздягальню та почав кричати на гравця. А окрім цього розкритикував голкіпера на післяматчевій пресконференції. Проте наразі Козаченко не тримає зла на тренера.

"Він забіг у роздягальню й почав кричати на мене. Ну, ладно в роздягальні. Це нормально. Однак коли мені усі почали дзвонити зі словами: "Увімкни телевізор", і я побачив пресконференцію Вернидуба, де він мене розносив в пух і порох з криками, що я не воротар рівня УПЛ, Зорі й тому подібне... Після тієї гри мене прибило й бажання від футболу зникло надовго "завдяки" Юрію Миколайовичу. Скільки потім я не помічав, що воротарі робили набагато більш жорсткі помилки, Юрій Миколайович жодного разу нікого звинувачував. Це він лише про мене так. Навіть якщо це й була помилка, то і моя, і захисника. Проте захиснику ніхто не сказав жодного слова. Думаю, там трохи й інші моменти були. Це до теми агентів. Я впевнений. Нехай на його совісті залишається. При зустрічі, звичайно, подам йому руку. Не знаю, правда, чи подасть він. Цікаво, чи подивиться мені в очі. Для мене усе це залишилося в минулому".

Нагадаємо, нещодавно Юрій Вернидуб відповів на запитання про те, чи помирився з відомим коментатором і блогером Віктором Вацком. Конфлікт між Вернидубом і Вацком виник наприкінці травня поточного року. Журналіст повідомив про те, що тренеру відмовили у працевлаштуванні в ЛНЗ та Поліссі.

У відповідь Вернидуб різко висловився на адресу Вацка у коментарі УПЛ ТБ після матчу з Полісся, який став для нього останнім на посаді головного тренера Кривбаса.