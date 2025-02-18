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Це катастрофа: ексгравець збірної Англії – про трансфер Мудрика в Челсі

Олександр Булава — 18 лютого 2025, 18:24
Це катастрофа: ексгравець збірної Англії – про трансфер Мудрика в Челсі
Михайло Мудрик
Getty Images

Колишній форвард збірної Англії Габріель Агбонлахор оцінив трансфери Челсі за останні декілька років.

Цитує футболіста Metro.

"Подивіться на деяких гравців, за яких вони заплатили великі гроші, а вони просто не грають. Нету не намагався тримати свого гравця у матчі проти Брайтона. Він прийшов за великими грошима. Мадуке може грати добре одного тижня, а наступного — погано. Над Фернандесом знущаються в півзахисті.
Чесно кажучи, бракує лідерства і якості. Це страшно, скільки грошей вони витратили дарма.

Бадьяшіль коштував 35 мільйонів фунтів, але ми не бачили, як він грає. Підписання Мудрика було катастрофою. Енцо, Нету і Нкунку були дорогими. Вони витратили 45 мільйонів фунтів на Фелікса, а потім віддали його в оренду.

Подивіться, скільки грошей вони викинули на вітер", — розповів Агбонлахор.

Нагадаємо, що Мудрик приєднався до Челсі в січні 2023 року, перейшовши з донецького Шахтаря за 100 млн євро, включно з бонусами.

Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Попри відсторонення українця від ігор Челсі вніс гравця у заявку на плейоф Ліги конференцій.

Челсі Михайло Мудрик

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