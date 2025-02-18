Це катастрофа: ексгравець збірної Англії – про трансфер Мудрика в Челсі

Колишній форвард збірної Англії Габріель Агбонлахор оцінив трансфери Челсі за останні декілька років.

Цитує футболіста Metro.

"Подивіться на деяких гравців, за яких вони заплатили великі гроші, а вони просто не грають. Нету не намагався тримати свого гравця у матчі проти Брайтона. Він прийшов за великими грошима. Мадуке може грати добре одного тижня, а наступного — погано. Над Фернандесом знущаються в півзахисті.

Чесно кажучи, бракує лідерства і якості. Це страшно, скільки грошей вони витратили дарма.

Бадьяшіль коштував 35 мільйонів фунтів, але ми не бачили, як він грає. Підписання Мудрика було катастрофою. Енцо, Нету і Нкунку були дорогими. Вони витратили 45 мільйонів фунтів на Фелікса, а потім віддали його в оренду.

Подивіться, скільки грошей вони викинули на вітер", — розповів Агбонлахор.