Це катастрофа: ексгравець збірної Англії – про трансфер Мудрика в Челсі
Колишній форвард збірної Англії Габріель Агбонлахор оцінив трансфери Челсі за останні декілька років.
Цитує футболіста Metro.
"Подивіться на деяких гравців, за яких вони заплатили великі гроші, а вони просто не грають. Нету не намагався тримати свого гравця у матчі проти Брайтона. Він прийшов за великими грошима. Мадуке може грати добре одного тижня, а наступного — погано. Над Фернандесом знущаються в півзахисті.
Чесно кажучи, бракує лідерства і якості. Це страшно, скільки грошей вони витратили дарма.
Бадьяшіль коштував 35 мільйонів фунтів, але ми не бачили, як він грає. Підписання Мудрика було катастрофою. Енцо, Нету і Нкунку були дорогими. Вони витратили 45 мільйонів фунтів на Фелікса, а потім віддали його в оренду.
Подивіться, скільки грошей вони викинули на вітер", — розповів Агбонлахор.
Нагадаємо, що Мудрик приєднався до Челсі в січні 2023 року, перейшовши з донецького Шахтаря за 100 млн євро, включно з бонусами.
Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.
Попри відсторонення українця від ігор Челсі вніс гравця у заявку на плейоф Ліги конференцій.