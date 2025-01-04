Польський клуб розірвав контракт із гравцем, за якого заплатив 150 тисяч євро Ворсклі

Бразилець Луїзао, який в Україні грав за Ворсклу, залишив Радом'як.

Про це повідомила пресслужба польського клубу.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Радом'як придбав його в лютому 2022 року, заплативши українському клубу 150 тисяч євро.

Цього сезону в Екстраклясі бразилець відіграв 10 матчів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 300 тисяч євро.

За Ворсклу в УПЛ вихованець Порту провів 29 поєдинків, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.