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Польський клуб розірвав контракт із гравцем, за якого заплатив 150 тисяч євро Ворсклі

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 15:02
Польський клуб розірвав контракт із гравцем, за якого заплатив 150 тисяч євро Ворсклі
Луїзао
rksradomiak.pl

Бразилець Луїзао, який в Україні грав за Ворсклу, залишив Радом'як.

Про це повідомила пресслужба польського клубу.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Радом'як придбав його в лютому 2022 року, заплативши українському клубу 150 тисяч євро.

Цього сезону в Екстраклясі бразилець відіграв 10 матчів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 300 тисяч євро.

За Ворсклу в УПЛ вихованець Порту провів 29 поєдинків, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Ворскла Луїзао Радом'як

Луїзао

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