Ексгравець Шахтаря: Сподіваюся, Партизан переможе Динамо

Колишній півзахисник Шахтаря Ігор Дуляй, який минулого сезону тренував Партизан, сподівається, що його рідний клуб пройде Динамо у другому кваліфікаційному етапі Ліги чемпіонів-2024/25.

Своїми очікуваннями від україно-сербського протистояння Дуляй поділився в інтерв’ю Sport Klub.

"Українські гравці Динамо грають за національну збірну, також вони відправили кількох в олімпійську команду, але в них багато якісних футболістів на кожній позиції.

Вони гратимуть у Польщі. Я навіть не впевнений, чи будуть там вболівальники на трибунах. Я знаю, що фанати Партизана не зможуть відвідати матч. Немає сумнівів, що в Динамо буде патріотичне налаштування, вони захочуть представити Україну найкращим чином.

У Динамо феноменальна команда, у якій ключовим гравцем є Микола Шапаренко. Його потрібно зупинити. Але також за них грає досвідчений Андрій Ярмоленко, в якого була хороша кар’єра в топових чемпіонатах.

Не буду робити багато прогнозів. Сподіваюся, Партизан переможе", — сказав Дуляй.