Ексфорвард Роми: Довбик мені здається прямолінійним

Колишній нападник Роми Мауріціо Йоріо поділився своєю думкою щодо гри Артема Довбика в складі італійського клубу.

65-річного ексфутболіста цитує VoceGiallorossa.

"Його цифри говорять самі за себе, це беззаперечно. Але мені він здається прямолінійним. З тією фізичною формою, яку він має, він повинен допомагати команді просуватися в атаці набагато більше, як це робить Лукаку. Він намагається це робити, але ви бачите, що це вимушено, тому що Раньєрі справедливо просить його про це.

У нього інші характеристики, його потрібно обслуговувати в штрафному майданчику. Без Дибали на полі він отримує менше м’ячів. Такі гравці, як Пеллегріні та Соуле, повинні забивати більше, як і українець у великих матчах", – заявив італієць.