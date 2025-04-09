Ексфорвард Роми: Довбик мені здається прямолінійним
Колишній нападник Роми Мауріціо Йоріо поділився своєю думкою щодо гри Артема Довбика в складі італійського клубу.
65-річного ексфутболіста цитує VoceGiallorossa.
"Його цифри говорять самі за себе, це беззаперечно. Але мені він здається прямолінійним. З тією фізичною формою, яку він має, він повинен допомагати команді просуватися в атаці набагато більше, як це робить Лукаку. Він намагається це робити, але ви бачите, що це вимушено, тому що Раньєрі справедливо просить його про це.
У нього інші характеристики, його потрібно обслуговувати в штрафному майданчику. Без Дибали на полі він отримує менше м’ячів. Такі гравці, як Пеллегріні та Соуле, повинні забивати більше, як і українець у великих матчах", – заявив італієць.
Йоріо виступав за Рому в 1982 – 1985 роках, у 1983 році став із римлянами чемпіоном Італії.
Раніше тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився про конкуренцію між Довбиком і Елдором Шомуродовим. У поточному сезоні на рахунку українця 16 голів і 4 асисти в 40 матчах за Рому в усіх турнірах.