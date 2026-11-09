Колишній зірковий півзахисник збірної Німеччини та мадридського Реала Месут Озіл потрапив до бази "Миротворця" за свої висловлювання про повернення російських футболістів до міжнародної арени.

Про це повідомляється на сайті організації.

У заяві колишній футболіст звинувачується у пропаганді та підтримці воєнних дій на території України, участі у гуманітарної агресії проти України, підтримці вбивства українських громадян та розповсюдженні російської пропаганди.

Дослідження наводить заяву Озіла, у якій він стверджує, що накладення ембарго на російські команди є подвійними стандартами від ФІФА, оскільки ізраїльскі футболісти повністю мають доступ до міжнародних змагань.

Варто зазначити, що ексфутболіст виступив із цими твердженнями у Стамбулі, де відбувався матч ветеранів Істанбула та Зеніта.

Месут Озіл протягом своєї кар'єри виступав у таких клубах, як Шальке 04, Вердер, Реал Мадрид, Арсенал, Фенербахче та Істанбул Башакшехір.

Окрім того, за його спиною 92 виступи за збірну Німеччини, протягом яких він записав до свого активу 23 голи та 40 асистів. У складі "бундестім" тріумфував на чемпіонаті світу 2014 року.

Додамо, що центр "Миротворець" не є офіційною державною установою. Це громадська організація та український сайт, створені 2014 року в межах роботи волонтерської групи "Народний тил". Ціль проєкту – дослідження злочинів проти національної безпеки України.

Нагадаємо, що на початку жовтня цього року до бази "Миротворця" потрапив захисник Ліверпуля та збірної Угорщини Мілош Керкез.