Шелаєв: Дуже важливо, щоб сьогодні Кривбас не пропустив першим

Колишній гравець Кривбаса Олег Шелаєв заявив, що дуже важливо, щоб криворізький клуб не пропустив першим у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Вікторії.

Його слова передає Sport.ua

"Є певні побоювання чи не потрапили криворіжці в "психологічну яму" після двох поразок поспіль. Тим паче, що їхня гра в стартовому виграному поєдинку в Чорноморця в першому турі Української Прем'єр-ліги також не справила цілісного враження. Ось чому дуже важливо, аби сьогодні Кривбас не пропустив першим. Тоді добитися зламу буде дуже складно, бо Вікторія вміє терпіти й чекати свого шансу. Ба більше, якщо Кривбас відкриє рахунок, то його шанси пройти далі різко зростуть. Адже в його складі вистачає мобільних футболістів, які вміють швидко переходити від оборони до наступальних операцій. В чому можна не сумніватися: матч буде важким для обох команд", — сказав Шелаєв.

Нагадаємо, номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився поразкою 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 15 серпня, в Чехії. Початок — о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Напередодні, у 2 турі чемпіонату України Карпати вдома розбили Кривбас з рахунком 3:0. Після матчу Вернидуб не потиснув руку своєму опоненту з львівського клубу — Владиславу Лупашку, раніше стали відомі деталі конфлікту між Юрієм та тренерським штабом Карпат.