Кополовець: Довбик залежний від партнерів

Відомий ексфутболіст Карпат Михайло Кополовець зробив прогноз на стартовий матч Ліги націй та заявив, що Артем Довбик залежний від партнерів.

Його слова передає Sport.ua.

"Те, що зараз майже у всіх країнах навчилися грати в футбол — аксіома. І все частіше гору бере не клас суперника, а ігрова дисципліна опонента, бажання діяти на максимумі.

На мій погляд, бійцівські якості дуже багато важитимуть в суперництві в нашій групі, де зібралися рівні за силами учасники. Чи позначиться на грі українців відсутність травмованого Артема Довбика? Не думаю.

Він кваліфікований нападник, проте залежний від партнерів, до того ж, давно не забивав, як за збірну, так й за нинішній свій клуб — Рому.

Зрештою, як на мене, навіть "зірковий" гравець, як кажуть, один в полі не воїн. Все вирішують командні зусилля. Тим паче, що перший опонент — Албанія, з не поступливих, вміє нав'язати жорстку боротьбу.

Слід очікувати завзятого суперництва на кожному клаптику газону.

Але сподіваюся, що завдяки більш креативним діям наших півзахисників, Україна відсвяткує перемогу 1:0", — сказав Кополовець.