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Ексгравець Челсі розкритикував Мудрика: Я не бачу в ньому футболіста

Андрій Яросименко — 9 жовтня, 13:09
Ексгравець Челсі розкритикував Мудрика: Я не бачу в ньому футболіста
Михайло Мудрик
Getty images

Колишній гравець лондонського Челсі Джейсон Канді висловив критику українському вінгеру "синіх" Михайлу Мудрику.

Його слова передає Sportskeeda.

"Я думаю, що він повинен піти в оренду. Зараз я не бачу для нього місця в Челсі. Зараз він позаду Джейдона Санчо, він програв конкуренцію Педро Нету, Ноні Мадуеке.

Для мене він далеко не в цьому порядку. Я не бачу там гравця, тому що ви знаєте, для цього треба мати футбольний IQ. Він швидкий, але часом я відчуваю, ніби темп, його ноги занадто швидкі для його мозку, він не може досить швидко пристосуватися до нього, Мудрик розчаровує", – сказав Канді.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів за "аристократів" 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Напередодні 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.

Щодо зміни команди, нещодавно з'являлися слухи про можливий трансфер вінгера у Ліверпуль, французький Марсель та каталонську Барселону.

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