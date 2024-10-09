Ексгравець Челсі розкритикував Мудрика: Я не бачу в ньому футболіста

Колишній гравець лондонського Челсі Джейсон Канді висловив критику українському вінгеру "синіх" Михайлу Мудрику.

Його слова передає Sportskeeda.

"Я думаю, що він повинен піти в оренду. Зараз я не бачу для нього місця в Челсі. Зараз він позаду Джейдона Санчо, він програв конкуренцію Педро Нету, Ноні Мадуеке.

Для мене він далеко не в цьому порядку. Я не бачу там гравця, тому що ви знаєте, для цього треба мати футбольний IQ. Він швидкий, але часом я відчуваю, ніби темп, його ноги занадто швидкі для його мозку, він не може досить швидко пристосуватися до нього, Мудрик розчаровує", – сказав Канді.