Колишній гравець Баварії та збірної Бразилії був госпіталізований через легеневу тромбоемболію

Футболіст Луїс Густаво був госпіталізований до лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу, Бразилія.

Про це повідомляє A Bola. Деталі додає Sports.sbt.com.br.

37-річний бразилець став жалітися на біль після гри проти аргентинської команди Тальєрес Кордова в межах Кубку Лібертадорес.

Після аналізів у Густаво була виявлена тромбоемболія легеневої артерії. Зіткнувшись із цією проблемою, йому, можливо, доведеться зробити перерву в кар’єрі, що, враховуючи його вік, може означати остаточне прощання з полем.

Через цю хворобу відбувається закриття просвіту великих, середніх або малих гілок легеневої артерії тромбом, який утворюється найчастіше у великих венах нижніх кінцівок або тазу.

Луїс з 2007 до 2023 року грав за кордоном. Хавбек представляв Гоффенгайм, Баварію, Вольфсбург, Марсель, Фенербахче і Аль-Наср. З 2011 до 2016 року провів 41 матч за збірну Бразилії, забив двічі.

Нагадаємо, гол Мессі врятував Інтер Маямі від поразки в матчі МЛС.