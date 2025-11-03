Українська правда
Олег Дідух — 3 листопада 2025, 18:28
Оріоль Ромеу може повернутися в Саутгемптон
Getty Images

Іспанський півзахисник Оріоль Ромеу близький до повернення в Саутгемптон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже узгодили умови контракту. Він буде розрахований до кінця поточного сезону з опцією продовження ще на рік. Очікується, що у понеділок або вівторок Ромеу пройде медогляд і підпише контракт.

34-річний іспанець перейде в Саутгемптон на правах вільного агента. На початку вересня поточного року Барселона розірвала з ним контракт. Минулий сезон хавбек провів у оренді в Жироні.

Раніше Ромеу вже виступав за Саутгемптон в 2015 – 2022 роках. Сумарно провів за англійський клуб 256 матчів, у яких відзначився 7 голами та 7 асистами. Наразі трансферна вартість іспанця оцінюється у 800 тисяч євро.

Саутгемптон

