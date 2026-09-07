Ексзірці Манчестер Сіті відмовили у звільненні під заставу

Колишньому півзахиснику Манчестер Сіті Джої Бартону відмовили у клопотанні про звільнення під заставу.

Про це повідомляє Telegraph Football.

44-річного ексгравця та Гері О'Грейді обвинувачують у нападі на 51-річного Кевіна Лінча, який, імовірно, стався 8 березня 2026 року. Інцидент нібито трапився після того, як Бартон випивав із Лінчем у гольф-клубі поблизу Ліверпуля. Останній отримав серйозну травму ока.

Минулого тижня в Ліверпульському коронному суді суддя оголосив перерву в розгляді справи до 8 березня 2027 року. До цього часу Бартона не можуть звільнити під заставу. Очікується, що сам судовий розгляд триватиме два тижні.

Зазначимо, що протягом ігрової кар'єри Бартон провів один матч за збірну Англії та виступав за Манчестер Сіті, Ньюкасл, КПР, Рейнджерс, Бернлі й Марсель. Згодом він працював головним тренером Флітвуда.

Нагадаємо, що колишній англійський футболіст відомий численними дисциплінарними проблемами та скандальними заявами, зокрема скандалом про наклепи на Ені Алуко, побиттям дружини й звинуваченням Бартона в расизмі.