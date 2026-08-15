Ноттінгем Форест підписав німецького голкіпера

Німецький воротар Стівен Бенда перейшов на правах вільного агента до Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на один рік, й на додачу до цього є пункт про пролонгацію співпраці ще на один рік.

Зауважимо, що Бенда є вихованцем Штутгарта, проте за першу команду "швабів" так і не відіграв жодного матчу, після чого покинув команду влітку 2014 року.

Упродовж кар'єри німець захищав ворота таких команд, як Штутгарт (молодіжні команди), Гайденгайм, Мюнхен 1860, Суонсі, Суіндон, Пітерборо, Фулгем, Мілволл та Фейнорд.

Додамо, що до "дачників" він потрапив вперше у серпні 2023 року, але згодом його вже відправляли в оренду до "левів" та "докерів".

У сезоні-25/26 провів на клубному рівні 12 матчів, у яких пропустив 18 м'ячів та 4 рази залишив ворота на "замку".

Нагадаємо, що нещодавно Ноттінгем Форест за 40 млн євро підписав захисника збірної Кот-д'Івуару Усмана Діоманде.