Будківський може підсилити новачка УПЛ

Колишній нападник житомирського Полісся Пилип Будківський може перейти в київський Лівий берег.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, сторони вже домовилися про контракт і вони підпишуть його, якщо футболіст вдало пройде медичне обстеження. Зазначимо, що Лівий берег — це дебютант Української Прем'єр-ліги.

Клуб вийшов у елітний дивізіон завдяки перемозі в "Турнірі чотирьох" за вакантне місце в УПЛ, після того, як з чемпіонату знявся Дніпро-1.

Що ж стосується Артема Козака, то на нього наразі претендують 2 команди УПЛ. Це Олександрія та криворізький Кривбас.

Нагадаємо, напередодні житомирський колектив оголосив про відхід гравців у статусі вільного агента. Будківський певний час був капітаном команди. Загалом Пилип зіграв 43 гри за Полісся, відзначившись 19 разів. Також на його рахунку 6 асистів.