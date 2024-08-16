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Полісся відпустило Будківського

Руслан Травкін — 16 серпня, 10:02
Полісся відпустило Будківського
Пилип Будківський
ФК Полісся

Житомирське Полісся оголосило про відхід нападника Пилипа Будківського.

Про це сказано на сайті клубу УПЛ.

Форвард приєднався до команди на початку 2022 року. За цей час "вовки" виграли Першу лігу, а за підсумками дебютного сезону в еліті українського футболу вибороли путівку до Ліги конференцій УЄФА.

Будківський певний час був капітаном команди. Загалом Пилип зіграв 43 гри за Полісся, відзначившись 19 разів. Також на його рахунку 6 асистів.

Раніше сам футболіст зізнався, що отримав статус вільного агента.

Будківський Полісся Чемпіонат України, УПЛ Статус вільного агента

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