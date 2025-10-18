Українська правда
Ексфутболіст Карпат та Вереса отримав важке поранення на фронті

Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 16:53
Микола Закотюк отримав важке поранення на фронті
Микола Закотюк в матчі проти Динамо
Фото Михайла Олійника

Колишній захисник Карпат, Вереса та інших українських клубів Микола Закотюк отримав важке поранення на фронті. 

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної асоціації футболу.

50-річний військовий тримає оборону біля Костянтинівки на Донеччині. Виходячи з позиції, Закотюк отримав минно-вибухове поранення.

Свою кар'єру ексфутболіст розпочав у Скалі, а згодом виступав за Карпати, Верес, ЦСКА-Борисфен, ПФК Львів, Ворсклу та Олександрію.

Кар'єру Закотюк завершив у 2007 році у складі Вереса, за який виступав також у 1994-му.

Раніше повідомлялось, що на фронті загинув один з засновників регбійного клубу Дніпро.

