Ексфутболіст Карпат та Вереса отримав важке поранення на фронті

Микола Закотюк в матчі проти Динамо

Колишній захисник Карпат, Вереса та інших українських клубів Микола Закотюк отримав важке поранення на фронті.

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної асоціації футболу.

50-річний військовий тримає оборону біля Костянтинівки на Донеччині. Виходячи з позиції, Закотюк отримав минно-вибухове поранення.

Свою кар'єру ексфутболіст розпочав у Скалі, а згодом виступав за Карпати, Верес, ЦСКА-Борисфен, ПФК Львів, Ворсклу та Олександрію.

Кар'єру Закотюк завершив у 2007 році у складі Вереса, за який виступав також у 1994-му.

