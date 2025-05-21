Екснападник Арсенала та Барселони може достроково залишити Удінезе

Колишній нападник Інтера, Барселони та Арсенала Алексіс Санчес може достроково залишити Удінезе майбутнім літом.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Чилійський футболіст влітку може стати вільним агентом. За повідомленнями інших італійських ЗМІ, клуб має намір домовитись із футболістом про розірвання контракт, щоб розвантажити зарплату відомість.

Гравець повернувся до Удінезе влітку 2024 року і з того часу зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що Санчес виступав за "чорно-білих" з 2006 по 2011 рік, перейшовши згодом до Барселони. Також форвард грав за Арсенал, Інтер, Манчестер Юнайтед та Марсель.

Раніше повідомлялось, що екстренер Удінезе може очолити мексиканський клуб.