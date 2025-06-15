Фенербахче близький до підписання ексзірки Арсенала та Барселони

Вінгер Удінезе Алексіс Санчес близький до переходу в турецький Фенербахче.

Про це повідомляє Fotomac.

За їхньою інформацією, між сторонами вже є усні домовленості. Санчес прилетів до Стамбулу для ведення прямих переговорів. Також на 36-річного ветерана претендує Рівер Плейт, проте аргентинський клуб втрутиться у боротьбу лише у разі, якщо прямі переговори Санчеса з Фенербахче не увінчаються успіхом.

Контракт Санчеса з Удінезе діє до літа 2026 року. Проте в травні вже повідомлялося про те, що вінгер може покинути італійський клуб достроково, розірвавши угоду.

У сезоні-2024/25 Санчес взяв участь у 14 матчах Удінезе в усіх турнірах, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість гравця оцінюється в 2 мільйони євро.