Домовленість нічого не означає? Мілан хоче перехопити у Арсенала ексдиректора Атлетико

Колишній спортивний директор Атлетико Андреа Берта може опинитися не в Англії, а в Італії, де на нього претендує Мілан.

Про це повідмоляє Corriere della Sera.

По ходу цього сезону Берта домовився з "матрацниками" про дострокове розірвання контракту. А нещодавно він досяг усної домовленості з Арсеналом про майбутню співпрацю.

Проте, згідно з джерелом, до Лондона 53-річний італієць може не доїхати, а поїхати в іншому напрямку, оскільки його хоче найняти Мілан.

"Россонері" зробили пізню спробу перехопити фахівця, який може погодитися на роботу на батьківщині. Повідомляється, що Берта є фаворитом серед керівництва "дияволів" на посаду спортивного директора.

Арсенал шукає нового спортивного директора з того моменту, як в листопаді з лондонського клубу пішов Еду. Наразі роль тимчасового спортивного директора "канонірів" виконує Джейсон Айто.

Раніше стало відомо, хто вважається головним претендентом на посаду головного тренера Мілана.