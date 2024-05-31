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Терзич: Ти не граєш у фіналі, ти виграєш фінал

Микола Дендак — 31 травня, 21:51
Терзич: Ти не граєш у фіналі, ти виграєш фінал

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич розповів, що команда ставить за мету перемогти у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала, а не зіграти в ньому.

Його слова цитує УЄФА.

"Ти не граєш у фіналі, ти виграєш фінал, і це наша чітка мета. Ми щасливі бути тут, але ми повинні виграти на стадіоні "Вемблі" проти Реала, щоб отримати цей трофей у наші руки

Ми знаємо, що Реал, безумовно, найуспішніша команда в цьому змаганні. Ми зазнали лише двох поразок цього сезону, але ми також бачимо, що готові конкурувати на найвищому рівні. Якщо розбити це на одну гру, то все можливо. Вони фаворити, але ми також не були фаворитами проти Атлетико чи ПСЖ, якщо ми будемо сміливими і не бачитимемо Реал переможцями, то у нас буде шанс", — сказав наставник.

Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Боруссія Дортмунд Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2023/24 Едін Терзич

Едін Терзич

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