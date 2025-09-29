В найкращих турецьких традиціях: колишня зірка Ман Сіті відсвяткував перемогу у матчі смачним кебабом

Колишній голкіпер Манчестер Сіті Едерсон, який нині виступає за стамбульський Фенербахче, відзначив перемогу своєї команди у матчі чемпіонату Туреччини в дуже колоритний спосіб.

Після того як Фенербахче здолав Антальяспор з рахунком 2:0, бразильського воротаря помітили у місцевому закладі.

Едерсон у гарному настрої смакував традиційний турецький кебаб, запиваючи його соком.

Фанати жартують, що це ідеальне поєднання футболу та турецької культури: спершу перемога на полі, а потім – справжня гастрономічна насолода.

Нагадаємо, Едерсон цього літа поповнив лави Фенербахче. За даними журналіста Фабріціо Романо, 32-річний воротар перебрався в новий клуб за 11 мільйонів євро, а контракт розрахований до літа 2028 року.