У симуляторі EA Sports FC 25 з режиму кар'єри видалили Мудрика та ще двох українців
Михайло Мудрик
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Троє українськи футболістів були видалені з кар'єрного режиму симулятора EA Sports FC 25.
Про це повідомила сторінка Career Mode Tracker в соцмережі X.
Йдеться про вінгера Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від матчів через позитивну допінг-пробу, а також півзахисників Віктора Коваленка та Віталія Андрієвського, які наразі перебувають без клубів.
Також під ніж розробників потрапив півзахисник Барселони Дані Ольмо, якого каталонський клуб ніяк не може повноцінно зареєструвати.
Водночас в режимі в Ultimate Team картки гравців все ще доступні.
Раніше повідомлялося, що Андрієвський перейде в Полісся.