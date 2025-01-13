Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У симуляторі EA Sports FC 25 з режиму кар'єри видалили Мудрика та ще двох українців

Олексій Мурзак — 13 січня 2025, 20:01
У симуляторі EA Sports FC 25 з режиму кар'єри видалили Мудрика та ще двох українців
Михайло Мудрик
Getty Images

Троє українськи футболістів були видалені з кар'єрного режиму симулятора EA Sports FC 25.

Про це повідомила сторінка Career Mode Tracker в соцмережі X.

Йдеться про вінгера Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від матчів через позитивну допінг-пробу, а також півзахисників Віктора Коваленка та Віталія Андрієвського, які наразі перебувають без клубів.

Також під ніж розробників потрапив півзахисник Барселони Дані Ольмо, якого каталонський клуб ніяк не може повноцінно зареєструвати.

Водночас в режимі в Ultimate Team картки гравців все ще доступні.

Раніше повідомлялося, що Андрієвський перейде в Полісся.

Останні новини