У симуляторі EA Sports FC 25 з режиму кар'єри видалили Мудрика та ще двох українців

Троє українськи футболістів були видалені з кар'єрного режиму симулятора EA Sports FC 25.

Про це повідомила сторінка Career Mode Tracker в соцмережі X.

Йдеться про вінгера Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від матчів через позитивну допінг-пробу, а також півзахисників Віктора Коваленка та Віталія Андрієвського, які наразі перебувають без клубів.

Removed Players from #FC25 ❌



🇪🇸 Dani Olmo, 🇺🇦 Mykhailo Mudryk, 🇧🇷 Oscar, and more have been removed from the game! 🥲 pic.twitter.com/Jk486IMwQq — Career Mode Tracker (@cmtrackernet) January 10, 2025

Також під ніж розробників потрапив півзахисник Барселони Дані Ольмо, якого каталонський клуб ніяк не може повноцінно зареєструвати.

Водночас в режимі в Ultimate Team картки гравців все ще доступні.

Раніше повідомлялося, що Андрієвський перейде в Полісся.