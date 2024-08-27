Роналду — про тренерську кар'єру: Я не розглядаю можливість стати менеджером будь-якої футбольної команди

Гравець Аль-Насра та збірної Портулагії Кріштіану Роналду прокоментував свою можливу тренерську кар'єру.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Мені дуже важко уявити, що колись я буду менеджером. Я не розглядаю можливість стати головним тренером будь-якої футбольної команди. Навіть не думаю про це. Напевно, я бачу своє майбутнє, пов'язане з чимось, що не стосується футболу, — сказав Роналду.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: "It's very difficult to think that I will be a manager one day".



"In my mind, I'm not considering to be the head coach of any football team. I don't even think about it".



"Probably I see my future doing things out of football", told NOW. pic.twitter.com/YKP34RlQ1L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Зазначимо, нещодавно футболіст завів власний ютуб-канал та отримав від компанії "Золоту кнопку" набравши мільйон підписників за 90 хвилин.

Нагадаємо, раніше Кріштіану повідомив, коли він завершить кар'єру за збірну Португалії.