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Роналду — про тренерську кар'єру: Я не розглядаю можливість стати менеджером будь-якої футбольної команди

Володимир Кук — 27 серпня, 10:28
Роналду — про тренерську кар'єру: Я не розглядаю можливість стати менеджером будь-якої футбольної команди
Кріштіано Роналду
Getty Images

Гравець Аль-Насра та збірної Портулагії Кріштіану Роналду прокоментував свою можливу тренерську кар'єру.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Мені дуже важко уявити, що колись я буду менеджером. Я не розглядаю можливість стати головним тренером будь-якої футбольної команди. Навіть не думаю про це. Напевно, я бачу своє майбутнє, пов'язане з чимось, що не стосується футболу, сказав Роналду.

Зазначимо, нещодавно футболіст завів власний ютуб-канал та отримав від компанії "Золоту кнопку" набравши мільйон підписників за 90 хвилин.

Нагадаємо, раніше Кріштіану повідомив, коли він завершить кар'єру за збірну Португалії.

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