Беллінгем замінить Голланда на обкладинці EA SPORTS FC 25
Півзахисник збірної Англії та мадридського Реала Джуд Беллінгем стане обличчям обкладинки футбольної гри EA SPORTS FC 25.
Про це повідомив один із провідних інсайдерів футбольного симулятора Fut Sheriff.
Зазначимо, що минулого року на обкладинці FC 24 був нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голланд. Це була перша футбольна гра від EA Sports, яка перестала мати культову назву FIFA.
Нагадаємо, збірна Англії з Беллінгемом здолала Нідерланди та вийшла у фінал Євро-2024, де зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.