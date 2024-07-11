Беллінгем замінить Голланда на обкладинці EA SPORTS FC 25

Півзахисник збірної Англії та мадридського Реала Джуд Беллінгем стане обличчям обкладинки футбольної гри EA SPORTS FC 25.

Про це повідомив один із провідних інсайдерів футбольного симулятора Fut Sheriff.

🚨Jude Bellingham is the new FC 25 COVER STAR ⭐️

[@LeanDesign_ ]✅ pic.twitter.com/SRHKXlEAcO — Fut Sheriff (@FutSheriff) July 11, 2024

Зазначимо, що минулого року на обкладинці FC 24 був нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голланд. Це була перша футбольна гра від EA Sports, яка перестала мати культову назву FIFA.

Нагадаємо, збірна Англії з Беллінгемом здолала Нідерланди та вийшла у фінал Євро-2024, де зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.