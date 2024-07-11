Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Беллінгем замінить Голланда на обкладинці EA SPORTS FC 25

Владислав Уткін — 11 липня, 21:03
Беллінгем замінить Голланда на обкладинці EA SPORTS FC 25

Півзахисник збірної Англії та мадридського Реала Джуд Беллінгем стане обличчям обкладинки футбольної гри EA SPORTS FC 25.

Про це повідомив один із провідних інсайдерів футбольного симулятора Fut Sheriff.

Зазначимо, що минулого року на обкладинці FC 24 був нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голланд. Це була перша футбольна гра від EA Sports, яка перестала мати культову назву FIFA.

Нагадаємо, збірна Англії з Беллінгемом здолала Нідерланди та вийшла у фінал Євро-2024, де зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.

EA Sports Джуд Беллінгем Ерлінг Голланд

Джуд Беллінгем

Беллінгем: Залишився останній ривок заради нашої країни та історії
Беллінгем: Воткінс вийшов та виграв матч
"Любимчик" Беллінгема: визначились арбітри півфіналів Євро-2024
А якщо сенсація?.. Що допоможе Швейцарії та Туреччині здивувати в матчах 1/4 Євро
Беллінгем отримав одноматчеву дискваліфікацію через непристойний жест

Останні новини