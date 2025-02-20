Беллінгем назвав найталановитішого гравця Реала

Зірковий півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем здивував своїм вибором найталановитішого гравця в команді. Він назвав Родріго.

Слова футболіста передає Marca.

"Родріго дуже недооцінений. Для мене він найталановитіший і найобдарованіший у команді. Те, що Родріго робить з м'ячем – філігранність. Я кажу собі: "Як він це робить? У мене б щиколотки підкосилися". Родріго – той, хто жертвує найбільше і він не скаржиться, він просто робить це", – сказав Беллінгем.

Напередодні Реал переміг Манчестер Сіті та пройшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться або з Атлетико, або з Баварією. Проте перший матч плейоф Беллінгем пропустить.