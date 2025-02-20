Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Беллінгем назвав найталановитішого гравця Реала

Микола Дендак — 20 лютого 2025, 21:12
Беллінгем назвав найталановитішого гравця Реала
Getty Images

Зірковий півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем здивував своїм вибором найталановитішого гравця в команді. Він назвав Родріго.

Слова футболіста передає Marca.

"Родріго дуже недооцінений. Для мене він найталановитіший і найобдарованіший у команді. Те, що Родріго робить з м'ячем – філігранність. Я кажу собі: "Як він це робить? У мене б щиколотки підкосилися". Родріго – той, хто жертвує найбільше і він не скаржиться, він просто робить це", – сказав Беллінгем.

Напередодні Реал переміг Манчестер Сіті та пройшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться або з Атлетико, або з Баварією. Проте перший матч плейоф Беллінгем пропустить.

Реал Мадрид Родріго Джуд Беллінгем

Джуд Беллінгем

Беллінгем пропустить наступний матч Ліги чемпіонів
Ла Ліга визначила термін дискваліфікації Беллінгема за вилучення через образу арбітра
Арбітра, який видалив Беллінгема в матчі з Осасуною, відсторонили від футболу
Диво-сім'я Джуда Беллінгема: батько забив 700 голів, мама возить на тренування, брат грає за Англію U21
Реал провів зустріч з іспанською колегією арбітрів

Останні новини