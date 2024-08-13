Батленд: Ми забагато дозволяли Динамо у першому матчі

Голкіпер Рейнджерс Джек Батленд поділився очікуваннями від матчу з київськими Динамо у 3 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Його слова наводить офіційний сайт шотландського клубу.

"З першого матчу з Динамо ми зробили багато висновків. Безумовно є те, що ми могли б підтягнути.

Можливо, ми занадто багато дозволяли Динамо, але ми розуміли, як треба діяти тактично, і не почувалися не у своїй тарілці.

Упевнений, у нас будуть можливості створити моменти біля воріт суперника, тому ми з оптимізмом дивимося на майбутній матч і з нетерпінням чекаємо його.

Звичайно ж, ми хочемо перемогти. У нас є амбіції щодо того, чого ми хочемо досягти: ми хочемо потрапити в основний етап Ліги чемпіонів", — зізнався Батленд.