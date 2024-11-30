Одноклубник Забарного встановив унікальне досягнення в АПЛ

Півзахисник Борнмута Джастін Клюйверт відзначився хеттриком з пенальті в матчі 13 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Як інформує статистичний портал OptaJoe, нідерландець став першим гравцем в історії АПЛ, який зробив хеттрик з 11-метрової позначки.

1 - Justin Kluivert is the first player in Premier League history to score a hat-trick of penalties in a single match, with teammate Evanilson also the first to win three penalties in the same game in the competition. Spotted. pic.twitter.com/KTDO4CYH0T — OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2024

В історії вищого дивізіону чемпіонату Англії це востаннє вдавалось Кену Барнсу за Манчестер Сіті проти Евертона в грудні 1957 року.

ЦІкаво, що всі три пенальті на собі заробив один гравець – нападник "вишень" Еванілсон, що також відбулося в АПЛ вперше.