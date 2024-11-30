Одноклубник Забарного встановив унікальне досягнення в АПЛ
Джастін Клюйверт
afcb.co.uk
Півзахисник Борнмута Джастін Клюйверт відзначився хеттриком з пенальті в матчі 13 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.
Як інформує статистичний портал OptaJoe, нідерландець став першим гравцем в історії АПЛ, який зробив хеттрик з 11-метрової позначки.
В історії вищого дивізіону чемпіонату Англії це востаннє вдавалось Кену Барнсу за Манчестер Сіті проти Евертона в грудні 1957 року.
ЦІкаво, що всі три пенальті на собі заробив один гравець – нападник "вишень" Еванілсон, що також відбулося в АПЛ вперше.