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Одноклубник Забарного встановив унікальне досягнення в АПЛ

Олексій Мурзак — 30 листопада 2024, 19:52
Одноклубник Забарного встановив унікальне досягнення в АПЛ
Джастін Клюйверт
afcb.co.uk

Півзахисник Борнмута Джастін Клюйверт відзначився хеттриком з пенальті в матчі 13 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Як інформує статистичний портал OptaJoe, нідерландець став першим гравцем в історії АПЛ, який зробив хеттрик з 11-метрової позначки.

В історії вищого дивізіону чемпіонату Англії це востаннє вдавалось Кену Барнсу за Манчестер Сіті проти Евертона в грудні 1957 року.

ЦІкаво, що всі три пенальті на собі заробив один гравець – нападник "вишень" Еванілсон, що також відбулося в АПЛ вперше.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Вулвергемптон Ілля Забарний Джастін Клюйверт

Чемпіонат Англії, АПЛ

Стала відома оцінка Забарного за матч проти Вулвергемптона
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