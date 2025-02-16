Тренер Аталанти наблизився до неймовірного рекорду Аллегрі

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні наблизився до рекорду екстренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі за кількістю набраних очок на чолі одного клубу.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Фахівець заробив із "бергамасками" 600 очок, ставши за цим показником лише другим тренером в історії Серії А.

600 - Gian Piero #Gasperini won 600 points in #SerieA managing #Atalanta, becoming only the second coach in the history of the competition to reach this milestone with a single team, after Massimilano Allegri with Juventus (663). Royal.#AtalantaCagliari pic.twitter.com/DXQ5WCiV27 — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 15, 2025

Рекордсменом є Массиміліано Аллегрі, який з туринським колективом набрав 663 пункти.

Нагадаємо, Гасперіні тренує Аталанту з 2016 року. З того часу клуб помітно почав прогресувати, тричі стававши бронзовим призером чемпіонату Італії та вигравши Лігу Європи у сезоні-2023/24.

Раніше повідомлялось, що новачок Мілана повторив досягнення Андрія Шевченка.