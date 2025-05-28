Мессі та Суарес заснували свій футбольний клуб

Зіркові форварди Інтера Маямі, Ліонель Мессі та Луїс Суарес, заснували новий футбольний клуб.

Про це повідомляє Goal.com.

Клуб називатиметься Депортіво ЛСМ. ЛСМ у назві – це поєднання ініціалів Мессі та Суареса. Клуб виступатиме у чемпіонаті Уругваю, розпочавши свій шлях у наступному сезоні з четвертого дивізіону національної першості.

Команда тренуватиметься на комплексі імені Луїса Суареса площею в майже 80 000 метрів квадратних, на якому розташовані зокрема стадіон із синтетичним покриттям на 1400 глядачів і полем для міні-футболу на 620 глядачів.

Раніше головний тренер Інтера Маямі Хав’єр Маскерано прокоментував майбутнє Мессі в клубі. Контракт 37-річного аргентинця діє до кінця грудня 2025 року.