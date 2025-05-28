Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мессі та Суарес заснували свій футбольний клуб

Олег Дідух — 28 травня 2025, 15:07
Мессі та Суарес заснували свій футбольний клуб
Луїс Суарес
Getty Images

Зіркові форварди Інтера Маямі, Ліонель Мессі та Луїс Суарес, заснували новий футбольний клуб.

Про це повідомляє Goal.com.

Клуб називатиметься Депортіво ЛСМ. ЛСМ у назві – це поєднання ініціалів Мессі та Суареса. Клуб виступатиме у чемпіонаті Уругваю, розпочавши свій шлях у наступному сезоні з четвертого дивізіону національної першості.

Команда тренуватиметься на комплексі імені Луїса Суареса площею в майже 80 000 метрів квадратних, на якому розташовані зокрема стадіон із синтетичним покриттям на 1400 глядачів і полем для міні-футболу на 620 глядачів.

Раніше головний тренер Інтера Маямі Хав’єр Маскерано прокоментував майбутнє Мессі в клубі. Контракт 37-річного аргентинця діє до кінця грудня 2025 року.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Луїс Суарес

Інтер Маямі

Тренер Інтер Маямі прокоментував майбутнє Мессі
Модрич може продовжити кар'єру в МЛС
Дружина Мессі зі стильною фотосесією потрапила на обкладинку журналу Vogue
Були більш красиві та цінні, – Мессі назвав найулюбленіший гол в своїй кар'єрі
Мессі закликав гравців Інтера Маямі згуртуватися на тлі поганих результатів команди

Останні новини