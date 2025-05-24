Тренер Інтер Маямі прокоментував майбутнє Мессі
Ліонель Мессі
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Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано висловився про майбутнє головної зірки клубу Ліонеля Мессі.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Звісно, як тренер я дуже хочу, щоб він залишився та продовжив контракт. Хочеться, щоб цю новину клуб оголосив якомога швидше – треба заспокоїти мене та вболівальників. Але я не беру участі у переговорах", – розповів Маскерано.
Нагадаємо, зірковий аргентинець став гравцем Інтера влітку 2023 року і його чинний контракт спливає 31 грудня 2025-го.
За цей час багаторазовий володар Золотого м'яча зіграв 56 матчів у всіх турнірах, в яких забив 44 голи та віддав 21 результативну передачу.
Раніше Мессі назвав найулюбленіший гол у своїй кар'єрі.