Тренер Інтер Маямі прокоментував майбутнє Мессі

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано висловився про майбутнє головної зірки клубу Ліонеля Мессі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Звісно, як тренер я дуже хочу, щоб він залишився та продовжив контракт. Хочеться, щоб цю новину клуб оголосив якомога швидше – треба заспокоїти мене та вболівальників. Але я не беру участі у переговорах", – розповів Маскерано.

Нагадаємо, зірковий аргентинець став гравцем Інтера влітку 2023 року і його чинний контракт спливає 31 грудня 2025-го.

За цей час багаторазовий володар Золотого м'яча зіграв 56 матчів у всіх турнірах, в яких забив 44 голи та віддав 21 результативну передачу.

Раніше Мессі назвав найулюбленіший гол у своїй кар'єрі.