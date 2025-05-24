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Тренер Інтер Маямі прокоментував майбутнє Мессі

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 12:53
Тренер Інтер Маямі прокоментував майбутнє Мессі
Ліонель Мессі
Getty Images

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано висловився про майбутнє головної зірки клубу Ліонеля Мессі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Звісно, як тренер я дуже хочу, щоб він залишився та продовжив контракт. Хочеться, щоб цю новину клуб оголосив якомога швидше – треба заспокоїти мене та вболівальників. Але я не беру участі у переговорах", – розповів Маскерано.

Нагадаємо, зірковий аргентинець став гравцем Інтера влітку 2023 року і його чинний контракт спливає 31 грудня 2025-го.

За цей час багаторазовий володар Золотого м'яча зіграв 56 матчів у всіх турнірах, в яких забив 44 голи та віддав 21 результативну передачу.

Раніше Мессі назвав найулюбленіший гол у своїй кар'єрі.

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Ліонель Мессі

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