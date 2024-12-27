У центрі уваги – МЮ та Барселона. 5 найочікуваніших трансферів січня

Поки український футбол на канікулах, і ми продовжуємо підбивати проміжні підсумки щодо гри мільйонів на просторах країни Лесі Українки та Івана Франка, не варто забувати, що наближається гаряча пора. У січні провідні європейські клуби закупляються на ринку не так активно, як в літню пору, однак крутих переходів усе ж не бракуватиме. Про них і поговоримо.

Чемпіон не оминає тему трансферів. І виділяє, вірогідно, центральних футболістів для обговорення – тих, хто формуватиме інформаційний простір у найближчі тижні.

Віктор Дьокереш

Рубен Аморім змінив Лісабон на Манчестер, однак кадри зі Спортинга наставнику "червоних дияволів", який на новому місці ще до специфічних умов призвичаюється, явно потрібні. А найбільше – головний бомбардир "левів", який розквітнув під керівництвом саме Аморіма.

Фото з соціальних мереж

Дьокереш виглядає світлою плямою в складі Спортинга й після відходу Аморіма та відверто провальних результатів, у які скотився столичний португальський клуб. За його купівлю МЮ доведеться викласти більш ніж значні гроші. Сума трансферу може сягнути не менш як 75 мільйонів євро, та це не той розмір компенсації, який зупинить величезне бажання Аморіма мати в складі того, на кого він може покластися. І в такому разі перехід обіцяє бути чи не головною подією січня.

Віктор Осімхен

Інший Віктор нині не втомлюється радувати вболівальників Галатасарая, однак Туреччина – точно не межа амбіцій африканця. Осімхен точно не подарунок у сенсі проявів не завжди приємного функціонерам та наставникам характеру, і його поведінка у Неаполі, а клубу з цього італійського міста його контракт належить і досі – зайвий тому доказ. Однак бажаючих залучити нігерійця до своїх проєктів поки, за чутками, все ж вистачає.

Фото з соціальних мереж

Осімхен може опинитися в тому ж МЮ, та трапиться це радше у випадку, якщо зірветься угода зі шведським улюбленцем Аморіма. А от варіант із французьким ПСЖ, якому нова ударна сила в атаку саме потрібна, виглядає більш реалістичним.

Маркус Решфорд

"Решфорд не коштує навіть 10 мільйонів". Така думку колишнього голкіпера Манчестер Юнайтед Бена Фостера може здатися аж надто радикальною, проте знайти покупця на гравця, який, за словами Аморіма, не бажає викладатися на повну, буде важкувато. Тим часом Маркус перестав потрапляти навіть у заявку на матчі, й за португальця ця тенденція, схоже, не зміниться. На "Олд Траффорд" з'явився "новий Санчо".

Фото з соціальних мереж

Сам футболіст вже заявив, що готовий до "нового виклику". Та головною перешкодою на шляху до трансферу є не тільки висока вартість гравця. Решфорд не має наміру відмовлятися від високих апетитів по заробітній платі, однак аж ніяк не є взірцем поведінки за межами поля, що лякає навіть потенційних лояльних роботодавців. У цьому ребусі на горизонті може виникнути навіть Саудівська Аравія, однак у такому випадку про 27-річного футболіста, який міг вирости у зірку першої величини, можна буде забути чи не остаточно.

Даніель Ольмо

Чемпіон Європи переїхав з німецького Лейпцига до каталонської Барселони лише на початку серпня. "Блаугранас" виклали за Ольмо кругленьку суму розміром у 55 мільйонів євро, а сам футболіст став єдиним коштовним придбанням "кулес", які нині трусяться за кожну копійчину. Та, як виявилося, щастя обох сторін було аж надто мінливим, а слабенький стан фінансів таки робить своє.

Фото з соціальних мереж

Барселона не в змозі вирішити питання постійної реєстрації футболіста без залучення "живих" грошей, та й узагалі потребує латання фінансових дірок якомога швидше. Й саме Ольмо нині виглядає тим гравцем, за рахунок якого це питання може бути вирішене. Днями футболіст був помічений у Манчестері зі своїм агентом. Крім обох місцевих клубів на Ольмо також претендують Арсенал та Баварія. А от чи зможе Барселона перепродати гравця, покривши та перекривши свої витрати на нього – питання.

Едерсон

При вимові цього бразильського прізвища на думку одразу спадає персона голкіпера Манчестер Сіті, однак сьогодні "головним" Едерсоном у футболі є інший гравець. Аталанта проводить блискучий сезон, і може замахнутися навіть на скудетто, однак від щедрих пропозицій багатих та амбітних відмовлятися, як виглядає, не буде.

Фото з соціальних мереж

25-річний бразильський хавбек надійно цементує центр поля "богині", й грає настільки добре, що опинився в центрі уваги клубів із Манчестера. Зважаючи на обставини і в таборі Юнайтед, і серед не менш жалюгідних Сіті, перехід більш ніж можливий. Жозепу Гвардіолі треба футболіст, який буде альтернативою, як виявилося, ледь не незамінному Родрі. Рубен Аморім навряд розраховує на іншого бразильця Каземіро, й Едерсон виглядає йому чудовою альтернативою. Тож для Жозе дос Сантоса Лоуренсо да Сілви настають ледь не доленосні тижні – щонайменше, в сенсі визначення його майбутнього в футболі.