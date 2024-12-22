Дуже задоволений: Мареска прокоментував нічию Челсі з Евертоном

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував нічийний результат матчу з Евертоном в межах 17 туру АПЛ.

Слова італійця наводить Фабріціо Романо.

"Я дуже щасливий, дуже задоволений. Навіть більше, ніж після гри з Брентфордом.

Проти Евертона дуже важко грати. У них важкий стадіон та складна команда, яка є одною з найкращих у чемпіонаті в захисному компоненті", – розповів Мареска.