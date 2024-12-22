Дуже задоволений: Мареска прокоментував нічию Челсі з Евертоном
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував нічийний результат матчу з Евертоном в межах 17 туру АПЛ.
Слова італійця наводить Фабріціо Романо.
"Я дуже щасливий, дуже задоволений. Навіть більше, ніж після гри з Брентфордом.
Проти Евертона дуже важко грати. У них важкий стадіон та складна команда, яка є одною з найкращих у чемпіонаті в захисному компоненті", – розповів Мареска.
Після 17 матчів лондонці розмістились на другому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 35 очок.
Евертон займає 15 місце із 16 заліковими балами.
Наступний поєдинок "сині" зіграють 26 грудня проти Фулгема. Стартовий свисток заплановано на 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, що у паралельному матчі Манчестер Юнайтед розгромно поступився Борнмуту.