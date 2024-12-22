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Дуже задоволений: Мареска прокоментував нічию Челсі з Евертоном

Володимир Максименко — 22 грудня 2024, 19:19
Дуже задоволений: Мареска прокоментував нічию Челсі з Евертоном
Енцо Мареска
Фото Фабріціо Романо

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував нічийний результат матчу з Евертоном в межах 17 туру АПЛ.

Слова італійця наводить Фабріціо Романо.

"Я дуже щасливий, дуже задоволений. Навіть більше, ніж після гри з Брентфордом.

Проти Евертона дуже важко грати. У них важкий стадіон та складна команда, яка є одною з найкращих у чемпіонаті в захисному компоненті", – розповів Мареска.

Після 17 матчів лондонці розмістились на другому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 35 очок.

Евертон займає 15 місце із 16 заліковими балами.

Наступний поєдинок "сині" зіграють 26 грудня проти Фулгема. Стартовий свисток заплановано на 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у паралельному матчі Манчестер Юнайтед розгромно поступився Борнмуту.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Челсі Енцо Мареска

Енцо Мареска

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