Чудовий турнір, – Мессі висловився про клубний ЧС
Зірка Інтера Маямі Ліонель Мессі прокоментував старт клубного чемпіонату світу, який заплановано на цю ніч.
Слова аргентинця наводить Goal.
"Чудовий турнір. Ми дуже хвилюємось перед його початком. Я сповнений енергії та сподівань. З нетерпінням чекаю можливості змагатися з найкращими та добре виступити.
Це чудова можливість для американських команд і клубів з усього світу зустрітися з європейськими гігантами, з тими великими клубами, які є світовими взірцями, де грають найкращі футболісти. Це буде особливий досвід як для гравців, так і для вболівальників на стадіоні", – розповів Мессі.
Матч-відкриття клубного ЧС відбудеться вночі з 14 на 15 червня. Аль-Ахлі зустрінеться з Інтером Маямі о 3 годині ночі.
Цікаво, що наразі на матч-відкриття реалізовано трохи більше 20 000 квитків, хоча "Хард Рок Арена" може вмістити 65 тисяч людей.
Раніше повідомлялось, що стадіони змагання охоронятиме прикордонна служба США.