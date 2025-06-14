Чудовий турнір, – Мессі висловився про клубний ЧС

Зірка Інтера Маямі Ліонель Мессі прокоментував старт клубного чемпіонату світу, який заплановано на цю ніч.

Слова аргентинця наводить Goal.

"Чудовий турнір. Ми дуже хвилюємось перед його початком. Я сповнений енергії та сподівань. З нетерпінням чекаю можливості змагатися з найкращими та добре виступити.



Це чудова можливість для американських команд і клубів з усього світу зустрітися з європейськими гігантами, з тими великими клубами, які є світовими взірцями, де грають найкращі футболісти. Це буде особливий досвід як для гравців, так і для вболівальників на стадіоні", – розповів Мессі.