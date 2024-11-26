ПСВ вразливий під час контратакувальної гри: Дулуб розібрав суперника Шахтаря

Білоруський тренер Олег Дулуб вважає, що гра у перехідних фазах є вразливим місцем ПСВ Ейндговен, який завтра прийматиме Шахтар у 5 турі Ліги чемпіонів-2024/25.

Своїми думками про сильні та слабкі сторони нідерландської команди Дулуб поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Контратакувальна модель лягає ідеально. ПСВ – це команда, яка любить володіти м’ячем, цим вони виснажують суперника, але при цьому є вразливими під час швидкої контратакувальної гри.

Якщо розглядати модель з домінацією над опонентом, яку Шахтар використовує у матчах внутрішніх змагань, то… Знаєте, плюс та плюс відштовхуються.

Тому найбільш оптимальна модель – це контратакувальний стиль з середнім блоком, коли ти не підпускаєш суперника до лінії карного майданчика. Один з компонентів – це також пресинг, саме у середній зоні.

Не попереду, оскільки команди, що сповідують гру на м’ячі вміють виходити з такого пресингу, вони відпрацьовують це на тренуваннях. Необхідно поставити ПСВ в умови, які будуть несприятливими для їхнього стилю гри, змусити суперника грати на їхніх слабких сторонах", – сказав Дулуб.