ПСВ вразливий під час контратакувальної гри: Дулуб розібрав суперника Шахтаря
Білоруський тренер Олег Дулуб вважає, що гра у перехідних фазах є вразливим місцем ПСВ Ейндговен, який завтра прийматиме Шахтар у 5 турі Ліги чемпіонів-2024/25.
Своїми думками про сильні та слабкі сторони нідерландської команди Дулуб поділився в інтерв’ю "Українському футболу".
"Контратакувальна модель лягає ідеально. ПСВ – це команда, яка любить володіти м’ячем, цим вони виснажують суперника, але при цьому є вразливими під час швидкої контратакувальної гри.
Якщо розглядати модель з домінацією над опонентом, яку Шахтар використовує у матчах внутрішніх змагань, то… Знаєте, плюс та плюс відштовхуються.
Тому найбільш оптимальна модель – це контратакувальний стиль з середнім блоком, коли ти не підпускаєш суперника до лінії карного майданчика. Один з компонентів – це також пресинг, саме у середній зоні.
Не попереду, оскільки команди, що сповідують гру на м’ячі вміють виходити з такого пресингу, вони відпрацьовують це на тренуваннях. Необхідно поставити ПСВ в умови, які будуть несприятливими для їхнього стилю гри, змусити суперника грати на їхніх слабких сторонах", – сказав Дулуб.
Матч відбудеться завтра, 27 листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Після чотирьох турів ПСВ має у своєму активі 5 очок, у "гірників" – на одне менше.
Зазначимо, що у ПСВ негативний баланс у протистоянні з українськими командами – 5 перемог і 6 поразок.