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Колишній гравець Шахтаря розірвав контракт з Флуміненсе

Станіслав Лисак — 29 липня, 08:48
Колишній гравець Шахтаря розірвав контракт з Флуміненсе

Колишній півзахисник Шахтаря, Баварії та Ювентуса Дуглас Коста достроково залишив Флуміненсе.

Про це повідомляє Sambafoot.

33-річний вінгер розірвав контракт із клубом за згодою сторін. Зазначимо, що угда Кости була розрахована до літа 2025 року.

Дуглас перейшов до Флуміненсе в січні 2024-го, однак не зробив жодної результативної дії у 22 матчах у всіх турнірах.

За Шахтар Коста грав з 2010 по 2015 рік. Всього він виступив у 203 матчах, де забив 38 голів та віддав 40 результативних передач.

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Дуглас Коста

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