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Колишній вінгер Шахтаря покинув Флуміненсе

Андрій Яросименко — 25 липня, 10:24
Колишній вінгер Шахтаря покинув Флуміненсе

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Дуглас Коста покинув бразильський Флуміненсе.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, футболіст розірвав контракт із клубом, до якого доєднався в січні 2024 року. Дуглас більше не тренувався з рештою команди саме через спільне рішення розірвати контракт. За Флуміненсе гравець провів 22 матчі, в яких не відзначився результативними діями.

За Шахтар Коста грав з 2010 по 2015 рік. Всього він виступив у 203 матчах, де забив 38 голів та віддав 40 результативних передач.

Нагадаємо, раніше Флуміненсе відхилив пропозицію "гірників" щодо придбання молодого нападника Джона Кеннеді.

Дуглас Коста Флуміненсе Шахтар

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