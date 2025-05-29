Дублі Мессі та Суареса допомогли Інтеру переграти Монреаль
Луїс Суарес
Інтер Маямі
Ліонель Мессі та Луїс Суарес допомогли Інтеру Маямі переграти Клуб де Фут Монреаль, записавши на свій рахунок по два голи та по одному асисту.
Рахунок у матчі відкрив аргентинець з передачі Серхіо Бускетса ще у першому таймі, а у другій половині зустрічі ексфутболісти Барселони продовжили забивати та асистувати одне одному.
Українець Геннадій Синчук з Монреаля не брав участі в матчі, оскільки вже тривалий час залишається поза футболом через травму.
Відеоогляд матчі Інтер Маямі – Монреаль
МЛС – регулярний чемпіонат
16 тур, 29 травня
Інтер Маямі – Клуб де Фут Монреаль 4:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Мессі, 27, 2:0 – Суарес, 68, 3:0 – Суарес, 71, 3:1 – Сілі, 74, 4:1 – Мессі, 87, 4:2 – Лотурі, 90+2
Раніше повідомлялось, що Мессі та Суарес заснували свій футбольний клуб.