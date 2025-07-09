Дубль новачка приніс Челсі перемогу над Флуміненсе: огляд матчу 1/2 Клубного чемпіонату світу

Лондонський Челсі переміг бразильський Флуміненсе та вийшов до фіналу Клубного чемпіонату світу. Дублем відзначився новачок "синіх" та вихованець "Флу" Жоао Педро.

Огляд матчу

Клубний чемпіонат світу-2025 – плейоф

1/2 фіналу, 8 липня

Флуміненсе (Бразилія) – Челсі (Англія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Педро, 0:2 – 56 Педро

У фіналі Челсі зустрінеться з переможцем пари ПСЖ – Реал Мадрид, який визначиться вже сьогодні, 9 липня. Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що бразильський колектив на шляху до 1/2 фіналу переграв Аль-Хіляль із Саудівської Аравії (2:1), у той час, як англійці з аналогічним рахунком вибили Палмейрас (2:1).