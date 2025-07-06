Дубль Мессі допоміг Інтеру Маямі розгромити Монреаль Синчука

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі у складі розгромно переграв Монреаль в матчі регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилась із рахунком 4:1 на користь підопічних Маскерано.

Багаторазовий володар Золотого м'яча відзначився дублем та віддав результативний пас на Альєнде. Геннадій Синчук з Монреаля з'явився на полі на 80-й хвилині, замінивши Кларка.

Відеоогляд матчу Монреаль – Інтер Маямі

МЛС – регулярний чемпіонат

6 липня

Монреаль – Інтер Маямі 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 – Овусу, 2, 1:1 – Альєнде, 33, 1:2 – Мессі, 40, 1:3 – Сеговія, 60, 1:4 – Мессі, 62

За підсумками 17 турів, Інтер Маямі розмістився на 6 місці у турнірній таблиці, набравши 32 залікові бали.

Раніше повідомлялось, що Ліонель Мессі підпише новий контракт зі своїм клубом.