Динамо продовжило контракт з Дубінчаком

Київське Динамо продовжило контракт із лівим захисником команди Владиславом Дубінчаком.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року. Футболіст є вихованцем Динамо та приєднався до основного складу команди взимку 2022 року.

У сезоні-2024/25 Дубінчак зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома результативними передачами.

Раніше "біло-сині" продовжили контракт із талановитим вінгером команди.