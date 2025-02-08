Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо продовжило контракт з Дубінчаком

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 11:54
Динамо Київ продовжило контракт із Дубінчаком
Владислав Дубінчак
Динамо Київ

Київське Динамо продовжило контракт із лівим захисником команди Владиславом Дубінчаком.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року. Футболіст є вихованцем Динамо та приєднався до основного складу команди взимку 2022 року.

У сезоні-2024/25 Дубінчак зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома результативними передачами.

Раніше "біло-сині" продовжили контракт із талановитим вінгером команди.

Динамо Київ Дубінчак Чемпіонат України, УПЛ

Дубінчак

Тотальне нерозуміння. Яких принципів Лобановського не вистачає Динамо
Шовковський: Проти чеських команд грати дуже непросто
Шацьких: Гравці Динамо не мають допускати такі дитячі помилки, як Дубінчак
Прохання не чіпати мою сімʼю і не переходити кордонів: Дубінчак звернувся до фанатів Динамо
Дружина Дубінчака накинулась на хейтера: Кожен, хто про мого чоловіка хоча б слово криве скаже, йде на***

Останні новини