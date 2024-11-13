Стопами Джорджини? Дружина Мессі стала рекламним обличчям всесвітньо відомого бренду
Кохана нападника Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі стала амбасадором відомого бренду.
Антонела Роккуццо тепер є рекламним обличчям Tiffany & Co. Кохана відомого футболіста з'явилася у шикарному вбранні та ювелірних прикрасах на Саміті Латиноамериканської моди в Маямі, який відбувся сьогодні вночі.
Нагадаємо, Мессі та Роккуццо знайомі з дитинства і разом вже понад 15 років. Вони офіційно одружилися у 2017 році.
У пари є троє синів: Тьяго (народився у 2012 році), Матео (2015) і Чіро (2018).
Цього сезону на рахунку 37-річного аргентинця 21 гол та 18 асистів у 22 матчах МЛС.