Дружина українського футболіста опублікувала пікантні фото у купальнику

Дружина вінгера Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова показала нові ефектні світлини у соцмережах.

Ганна зробила декілька фото у червоному купальнику, які виклала в сторіс Інстаграму.

"P.S. купальник у наявності", – написала зіркова кохана.

Нагадаємо, не так давно у пари сталося примирення після скандалу зі зрадою футболісту. Ганна поділилася цією історію у соцмережах, публічно виставивши цей конфлікт.

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Цього сезону на рахунку Зубкова 5 голів та 3 асисти у 10 матчах УПЛ.

Контракт 28-річного футболіста із Шахтарем розрахований до літа 2027 року.