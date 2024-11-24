Дружина українського футболіста опублікувала пікантні фото у купальнику
Дружина вінгера Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова показала нові ефектні світлини у соцмережах.
Ганна зробила декілька фото у червоному купальнику, які виклала в сторіс Інстаграму.
"P.S. купальник у наявності", – написала зіркова кохана.
Нагадаємо, не так давно у пари сталося примирення після скандалу зі зрадою футболісту. Ганна поділилася цією історію у соцмережах, публічно виставивши цей конфлікт.
Цього сезону на рахунку Зубкова 5 голів та 3 асисти у 10 матчах УПЛ.
Контракт 28-річного футболіста із Шахтарем розрахований до літа 2027 року.