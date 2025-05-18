Чернігів переграв Колос-2, Олександрія та Чайка не виявили переможця у матчах Другої ліги
У неділю, 18 травня, відбулась низка матчів в межах 18 туру Другої ліги України з футболу.
Чернігів переграв Колос-2, який достроково гарантував собі місце у фінальному поєдинку за прямий вихід до Першої ліги.
Гірник-Спорт не зміг здолати аутсайдера чемпіонату – резерв полтавської Ворскли, зустріч завершилась результативною нічиєю 2:2.
Чемпіонат України з футболу – Друга ліга
18 тур, 17 травня
Чайка – Олександрія-2 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 – Данило, 11, 1:1 – Гуськов, 20, 2:1 – Венгер, 48, 2:2 – Базаєв, 89 (пен.)
Чернігів – Колос-2 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 -Новиков, 65, 2:0 – Новиков, 67
Гірник-Спорт – Ворскла-2 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 -Островський, 31, 1:1 – Чуквуемека, 63, 2:1 – Студенко, 65, 2:2 – Скрипкевич, 81
Зазначимо, що у матчі за третє місце Чернігів мав грати із резервною командою Руха, яка знялась з чемпіонату та припинила існування.
Окрім того, ПФЛ вже визначила розклад матчів плейоф Другої ліги.
Раніше повідомлялося, що з чемпіонату Другої ліги з наступного сезону можуть знятися Ворскла-2 та Гірник-Спорт.