18-річний українець в Аталанті розповів про деталі контракту з клубом та свою мрію

18-річний український півзахисник Аталанти Олександр Драган розповів, що термін угоди з клубом розрахований до 2029 року. Також він поділився своєю мрією – опинитися в Манчестер Юнайтед.

Його слова передає Український футбол.

" Термін нової угоди розрахований до 2029 року. Умови, звісно, покращилися. Я тренуюся з першою командою.

Через 10 років бачу себе м інімум в основі Аталанти. А якщо помріяти, то це АПЛ і Манчестер Юнайтед. Я вболіваю за цей клуб із самого дитинства. Моя перша футболка була МЮ і мені завжди хотілося бути саме там ", – сказав Драган.

Нагадаємо, нещодавно гравець підписав нову угоду з клубом на своє 18-річчя.

Драган є вихованцем київського Динамо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебрався у Бергамо, де виступав за різні юнацькі команди Аталанти – U-17 (з 2023 року), U-18 (з 2024-го).

Раніше повідомлялося, що головний тренер бергамасків Джан П’єро Гасперіні може влітку 2025 року перейти в Рому Артема Довбика.