Клуб АПЛ продовжує зберігати інтерес до Довбика

Вест Гем зберігає інтерес до українського форварда Роми Артема Довбика.

Про це повідомляє FootItalia.

За інформацією джерела, "молотобійці" невдало стартували в АПЛ сезону-2025/26, тому криза підштовхуватиме клуб до суттєвого підсилення взимку, у тому числі й до лінії атаки, де основним претендентом залишається саме Довбик.

Водночас сам Артем також не найкраще почувається в Ромі, лише раз виходив у стартовому складі і все ще залишається без забитих голів.

Таким чином, джерело вважає, що всі пазли можуть узимку скластися і українець цілком може вирушити до Вест Гема, що дасть посилення англійцям і допоможе Довбику перезапустити кар'єру в топ-чемпіонаті.

Як відомо, лондонський клуб претендував на українця у літнє трансферне вікно, але тоді справа до трансферу не дійшла.

Нагадаємо, 24 вересня Рома в першому турі Ліги Європи на виїзді обіграла Ніццу з рахунком 2:1. Довбик вперше після приходу Гасперіні вийшов у основі та зіграв 69 хвилин, після чого був замінений. Українець провів слабкий матч і отримав оцінку в 6,1 бала.