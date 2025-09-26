Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб АПЛ продовжує зберігати інтерес до Довбика

Олексій Мурзак — 26 вересня 2025, 18:50
Клуб АПЛ продовжує зберігати інтерес до Довбика
Артем Довбик
Getty Images

Вест Гем зберігає інтерес до українського форварда Роми Артема Довбика.

Про це повідомляє FootItalia.

За інформацією джерела, "молотобійці" невдало стартували в АПЛ сезону-2025/26, тому криза підштовхуватиме клуб до суттєвого підсилення взимку, у тому числі й до лінії атаки, де основним претендентом залишається саме Довбик.

Водночас сам Артем також не найкраще почувається в Ромі, лише раз виходив у стартовому складі і все ще залишається без забитих голів.

Таким чином, джерело вважає, що всі пазли можуть узимку скластися і українець цілком може вирушити до Вест Гема, що дасть посилення англійцям і допоможе Довбику перезапустити кар'єру в топ-чемпіонаті.

Як відомо, лондонський клуб претендував на українця у літнє трансферне вікно, але тоді справа до трансферу не дійшла.

Нагадаємо, 24 вересня Рома в першому турі Ліги Європи на виїзді обіграла Ніццу з рахунком 2:1. Довбик вперше після приходу Гасперіні вийшов у основі та зіграв 69 хвилин, після чого був замінений. Українець провів слабкий матч і отримав оцінку в 6,1 бала.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Рома Футбольні трансфери Артем Довбик

Артем Довбик

УЄФА планує покарати Рому після матчу Ліги Європи проти Ніцци
Гасперіні: Довбик додає у фізичному плані
Зінченко та Довбик не вразили своїми виступами у 1-му турі Ліги Європи: які оцінки отримали
Ліга Європи: Рома з Довбиком перемогла Ніццу, Антоні врятував Бетіс від поразки Ноттінгему Зінченка
Довбик та Зінченко вийдуть у старті своїх клубів на матчі 1-го туру основного етапу Ліги Європи

Останні новини